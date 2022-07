Un "hub logistique" à Charleroi pour les productions agricoles et maraichères locales

Le gouvernement wallon, sur proposition de la ministre Christie Morreale, vient de donner son feu vert pour la création de trois centres logistiques à Liège, Namur et Charleroi Métropole, avec 16 millions d’euros sur la table pour les construire.

Concrètement, c’est Igretec qui sera à la barre pour celui de Charleroi. L’infrastructure fera 2.000m² minimum et sera placée sur le site des AMS Sud, à Marchienne-au-Pont , à côté de la future cuisine collective qui fera 25.000 repas par jour pour les CPAS, les hôpitaux les écoles, etc. Et la spécificité du "hub logistique de Charleroi Métropole" sera de disposer d’une légumerie de 1.200m² justement pour ces collectivités. Exit donc la piste envisagée de placer le projet à Thuin ou Montigny-le-Tilleul .

Un budget de 5,5 millions d’euros est prévu dans le cadre du plan de relance et le gouvernement veut voir le projet sortir de terre d’ici fin 2024. L’idée est de structurer et renforcer la chaîne agroalimentaire des 30 communes de Charleroi Métropole (600.000 habitants), en cohérence avec la stratégie Food. C et la Ceinture alimentaire , deux autres projets complémentaires lancés ces dernières années.

Le gouvernement affiche également sa volonté que ce hub logistique soit, en plus, dédié "à la commercialisation de produits alimentaires à destination des professionnels (les restaurants de la région par exemple) et des citoyens". Oserait-on imaginer une immense "halle" à l’échelle de Charleroi Métropole pour se fournir en produits de circuit court? "Pas dans l’immédiat, mais ce n’est pas exclu en effet, nous nous insérons dans les plans stratégiques des villes et des acteurs de terrain", répond-on au cabinet de la ministre.