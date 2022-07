Un projet de recyclage d’avions à Charleroi

"Le Gouvernement a mandaté la SOWAER pour poursuivre les négociations en vue de finaliser la convention de concession à conclure avec ledit groupement. À ce stade donc, la concession n’est pas encore attribuée" , peut-on lire dans une communication suite au Gouvernement du 7 juillet. "Pour arriver à ce choix, la capacité des candidats à exercer l’activité de démantèlement et de recyclage d’avions, leur expertise et maîtrise des capacités techniques et professionnelles et enfin leur capacité économique et financière ont été analysées" .

De fait: Sabena et Sabca sont des grands noms de l’aéronautique belge, tandis que Comet est déjà actif dans le recyclage.

"En prenant place sur le site aéroportuaire de Charleroi, ce projet contribuera à la cohésion territoriale et sociale de la région, puisqu’il s’articulera autour des offres de formation existantes et les renforcera, et sera créateur d’emplois directs et indirects. Il accompagnera également la transition écologique, indispensable, dans le secteur stratégique de l’aviation" , ajoute le gouvernement.

Dans le cadre du plan de relance et sur proposition des ministres Willy Borsus (Économie) et Adrien Dolimont (Aéroports), le projet aura trois objectifs: d’abord, démanteler les avions dans un hangar QZEN (quasi zéro-énergie); ensuite, être un lieu de formation et de réorientation professionnelle et, enfin, développer une plate-forme d’excellence (industrielle, technologique et scientifique) sur le recyclage des avions.

Un budget de 29 millions d’euros est prévu au niveau de la Wallonie pour ce projet. La SOWAER recevra aussi dix millions d’euros pour acheter le terrain, l’aménager et y installer une bretelle d’accès et une dalle de stationnement.