Charleroi: le Quartier libre va crescendo

Ce second Quartier libre de l’été 2022 est centré sur la place des Porions, à Montignies-sur-Sambre, mais investit l’ensemble des espaces de la cité Poffé. Sa première journée, ce mercredi, a surtout permis la mobilisation des riverains. Les choses sérieuses commencent aujourd’hui et tout ira crescendo jusqu’à dimanche inclus. En ce jeudi 7 juillet, le Magic Land Théâtre va proposer le duo humoristique Cigognes/Flamingos à 17h30. Ensuite, à 19h, François Bijou prouvera à tous pourquoi il est "le plus beau chanteur du monde". Demain, vendredi, Charlykingston organise une scène open mic’dès 18h30. Samedi, les propositions incluront le spectacle Peek-a-Boo, de la compagnie Charlie, à 18h, et un concert hyperdécalé du Triporteur Soundsystem, à 19h. Dimanche, enfin, le point d’orgue sera une performance intense du groupe de percussions Sysmo.