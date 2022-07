Charleroi: le projet Territoire zéro chômeur commence à la rentrée

Comme l’explique Desgain, des associations déjà actives de cette zone se sont unies pour porter l’initiative. Cette dernière s’inscrit dans une dynamique de mobilisation durable, l’objectif étant d’intégrer un maximum d’opérateurs locaux. Dans ce cadre, le processus d’élargissement est appelé à se poursuivre. L’objectif est de proposer des solutions novatrices en matière d’insertion socioprofessionnelle avec un projet d’entreprise à but d’emploi créateur d’emplois nets. Le dossier a été déposé le 20 mai dernier et attend la validation de la Wallonie. Avec un budget de 10 millions d’euros, le projet vise la création de 50 équivalents temps plein en 2026 avec une progression annuelle du nombre de travailleurs entre 2023 et 2026. La particularité de ces emplois est qu’ils seront à impact social et/ou environnemental fort: il s’agira de contrats à durée indéterminée à temps choisi, pour répondre d’une part à des besoins non satisfaits d’utilité publique (pour lesquels il n’existe pas de concurrence dans le secteur privé) et permettre d’autre part aux participants d’acquérir de nouvelles compétences au sein de l’entreprise à but d’emploi. Ces participants seront bien entendu associés à la conception de leur job, afin de les impliquer de manière volontaire. On sera loin des contrats précaires et sous contrats habituellement dévolus à ces profils. Tout est déjà en place pour un démarrage en septembre, selon Xavier Desgain. Une évaluation continue sera organisée.