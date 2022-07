À Charleroi, Paul Magnette veut des "ambassadeurs culturels"

Ce projet poursuit un double objectif: favoriser la cohésion sociale et soutenir les opérateurs culturels de la commune. Ce service gratuit, balisé par une convention entre la Ville et les ambassadeurs, s’adresse à des personnes isolées, âgées, en situation précaire, à des personnes ne voulant pas assister seules à une pièce de théâtre, un concert ou autre… Lors de la réservation du spectacle, il suffit de demander l’aide d’un ambassadeur. Le centre culturel se charge de la mise en relations. Lors de la modification du Plan de cohésion sociale 2020-2025 l’an dernier, la Ville de Charleroi a souhaité ajouter une action qui va dans le sens de cette proposition, indique le bourgmestre dans sa réponse. "Nous avons mis en place une plateforme informatique dont la vocation est de favoriser le développement du volontariat à l’échelle du territoire. Dans ce cadre, une base de données d’environ 200 bénévoles prêts à aider des personnes qui en font la demande a été établie. La majorité des sollicitations concernaient une population en difficulté pour se déplacer et notamment pour faire leurs courses. Ce dispositif s’est avéré très utile durant la pandémie, mais aussi lorsqu’il a été question d’accueillir à Charleroi les réfugiés ukrainiens. Le projet proposé par la Commune de Braine-le-Comte semble digne d’intérêt puisqu’il tente de faciliter l’accès à la culture des personnes fragilisées. Nous proposerons aux agents de la cellule Intégration sociale et cohésion qui gèrent cette plateforme de contacter les opérateurs culturels locaux afin d’examiner la faisabilité d’une transposition de l’expérience pilote brainoise dans notre ville."