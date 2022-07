Deux obus découverts près de la gare de Luttre: le trafic ferroviaire interrompu

Deux obus ont été découverts mardi matin par des agents d’Infrabel lors de travaux à proximité de la gare de Luttre, indique Infrabel. Le trafic ferroviaire a été interrompu entre 11h30 et 12h30 entre Nivelles et Marchienne-au-Pont ainsi qu’entre Manage et Luttre. La police a également mis en place un périmètre de sécurité de 500 mètres autour de la gare de Luttre, précise le gestionnaire du réseau ferroviaire. Un service de bus a été mis en place pour assurer les liaisons interrompues.