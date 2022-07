Charleroi: une campagne pour anticiper la pénurie de sang

Comme l’expliquent le manager exécutif le Dr Michel Daune et la qualiticienne Stéphanie Marana, cette situation s’inscrit dans un contexte de pénurie estivale récurrente liée à un triple phénomène. "Au-delà des départs en vacances et des refus de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) pour les retours de voyage de zones à risque à l’étranger, il y a une diminution du nombre de collectes mobiles" , observent-ils. En mai et juin, le don de sang de Charleroi en a organisé 47. "Il n’y en aura que 32 en juillet et en août, ce qui fera tomber la population de donneurs prévus à 60% de ce qu’elle représentait les deux mois précédents." Cette décroissance s’inscrit dans une tendance générale: elle va de pair avec un vieillissement des donneurs… D’où la nécessité de recruter de nouveaux volontaires. "Nous avons dans ce cadre imaginé trois événements (lire ci-dessous) " , note Sophie Druart, la responsable Promotion de l’organisme qui compte 52 collaborateurs.

On le sait peu mais les pays du bassin méditerranéen comme la France, l’Espagne, l’Italie, la Grèce font l’objet d’évictions entre le 1erjuillet et le 30 novembre, pendant une durée maximale de 28jours qui suivent les départs des zones à risques. Les virus du Nil occidental et zyka qui se transmettent par les piqûres de moustiques constituent des motifs d’exclusion: pour une majorité de porteurs de ces particules infectieuses, il n’y a pas de symptômes ou de très légers signes, ce qui complique la détection. D’où les mesures sanitaires radicales de l’AFMPS, dans un souci de sécurité sanitaire absolue. "Au cours des trois années précédentes, les refus ont diminué, en raison de la baisse de séjours dans des zones considérées comme à risque, une résultante de la pandémie de Covid" , pointe Stéphanie Marana, qui précise: "On est ainsi passé de 498 refus en 2019 à 317 en 2020, puis 281 l’an passé." Les organismes de collecte agréés s’attendent à ce que ce chiffre reparte à la hausse cet été.

Pour pouvoir mettre chaque semaine 411 poches de sang à la disposition des hôpitaux, il faut 460 volontaires potentiels. Rappelons au besoin que le centre de transfusion de Charleroi opère différents types de prélèvements: au-delà du don de sang total, il y a ceux de plasma, de plaquettes et de globules rouges.

L’établissement de transfusion de Charleroi fait d’une pierre trois coups, cet été. Il y a d’abord les after work: "Chaque lundi et vendredi, nous invitons les volontaires à venir donner leur sang dans une ambiance décontractée à la sortie du boulot" , indique Sophie Druart.

C’est avec des colliers à fleurs au cou que les membres du personnel du centre accueillent les donneurs. Après le prélèvement de composants sanguins, ceux-ci sont conviés à choisir un cocktail sans alcool et à le savourer dans un espace de repos. Cette action s’étalera sur toute la durée des vacances scolaires, jusqu’au lundi 29 août. "Nous avons également lancé un grand concours de coloriage pour les élèves fréquentant une école de la région. Dans ce cadre, près d’un millier de modèles ont été distribués dans les différents réseaux d’enseignement fondamental. Pour valider sa participation au concours avec un cadeau à la clé, l’enfant doit être représenté par un donneur qui dépose le dessin. Nous collecterons ces derniers tout l’été."

Enfin, le don de sang de Charleroi se transformera en galerie au travers d’une exposition du photographe de rue Dany Hanneuse. Une première dans un centre de collecte agréé. L’artiste installera aux murs des différents bureaux et salles une vingtaine de ses clichés, essentiellement pris à Charleroi, de ce vendredi 8 juillet jusqu’au 18 août. Ils seront proposés à la vente en série limitée sur différents supports, avec une réduction pour les donneurs. L’expo se prolongera par une seconde expo de street photography du 19 août au 29 septembre, signée de l’artiste Christine Châteauau.

Rendez-vous dès ce vendredi au 31 boulevard Zoé Drion à côté du stade du Sporting, tel 071/53 29 99 ou sur www.dondesang.be. Ouverture les lundis et vendredis de 9h à 19h, les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 13h, fermé le week-end.