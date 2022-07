La première est un prolongement en forme de crochet de la ligne 21 et sera accessible tous les jours. Quant à la ligne vers l’abbaye d’Aulne, elle fait partie de l’offre estivale du TEC Charleroi depuis plusieurs années. Elle sera accessible les weekends et les jours fériés de juillet et aout.

Les deux lignes seront exploitées en "régie", c’est-à-dire avec des bus et des chauffeurs du TEC, a confirmé une porte-parole de l’entreprise.