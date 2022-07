À Charleroi, le Vecteur ouvre un bureau de quartier

C’est une initiative qui tient à cœur du coordinateur du Vecteur, Romain Voisin. Comme il se plaît à le répéter: "Le Vecteur n’aurait pas le même impact s’il était ailleurs qu’à Charleroi et, dans Charleroi, il n’aurait pas le même impact s’il était ailleurs qu’à la rue de Marcinelle" . Dès lors, dès cette semaine et jusqu’au vendredi 15 juillet, le "Bureau de quartier" est ouvert, à tous les riverains et, a fortiori, aux résidents des rues voisines de la ville-basse. L’idée maîtresse, c’est de mobiliser les citoyens, de récolter leurs bonnes idées et de canaliser leurs envies à travers plusieurs projets collectifs, qui connaîtront leur point d’orgue ce samedi 16 juillet, lors de la journée festive baptisée "Le joyeux bordel de la rue de Marcinelle", organisée avec PAC, "Présence et action culturelles".