Charleroi : l’échevine Alicia Monard annonce un weekend complet du bien-être animal en 2023

Quelle méthodologie de travail avez-vous adoptée?

Le travail en équipe! J’ai eu la chance de récupérer au complet le cabinet de ma prédécesseure, une belle équipe de filles. Ensemble nous avons veillé à coconstruire les projets avec les opérateurs de terrain. Nous sommes parties des besoins et des réalités pour définir notre cahier d’objectifs.

Avec quels résultats?

Commençons par le bien-être animal.Depuis octobre, un service administratif a été créé. La Ville ne disposait jusque-là d’aucun agent en dehors de la vétérinaire communale, cela a amélioré la gestion des plaintes. Dans la foulée, nous avons mis en place une maison des animaux et inauguré en décembre l’antenne carolo de la Fondation Prince Laurent.

Quelle en est la fréquentation?

On comptabilise en moyenne 50 consultations par mois sur base de deux jours d’ouverture par semaine. Rappelons que l’accès aux soins gratuits est réservé aux personnes en situation précaire, c’est un service social.

Quelles autres actions ont été menées en bien-être animal?

Nous avons actualisé nos actions de prévention à destination de différents publics (opération croquettes en juin, dépliants d’information sur les NAC, annuaire des bonnes pratiques…), sensibilisé la population aux adoptions responsables. Notre règlement de police relatif au bien-être animal vient d’être renforcé. Une journée du bien-être animal est programmée en octobre, elle sera étendue à un week-end complet en 2023. Le groupe de travail mis en place avec le conseil consultatif du bien-être animal a enfin imaginé d’aller à la rencontre des enfants dans les écoles pour des animations sur cette thématique.

Les écoles seront aussi sollicitées dans le cadre du devoir de mémoire?

En effet, avec les associations patriotiques, nous pensons qu’il est important de transmettre l’héritage du passé, il y a des liens intergénérationnels à nouer.

Quelles sont les avancées dans le domaine de l’égalité des chances?

Nous nous sommes bien investis dans cette matière. Elle se concrétisera en septembre par l’entrée en fonction d’une référente genre au sein de l’équipe de la Direction générale. Au-delà des actions de sensibilisation à la lutte contre le sexisme dans l’espace public et contre les violences faites aux femmes, nous avons approfondi nos relations avec le secteur associatif et la zone de police grâce à l’appui du référent discriminations, David Quinaux. Depuis le début de l’année, des formations anti-discriminations sont dispensées aux agents communaux en contact avec les citoyens. Il reste énormément de chemin à parcourir mais on avance.

L’inclusion des personnes porteuses de handicap est un enjeu prioritaire pour la majorité?

L’inclusion est au cœur de notre projet politique pour la mandature. Cela passe par l’adaptation de nos infrastructures à toutes les formes de handicap, mais aussi de l’espace public. Avec mon équipe, nous nous sommes démenés pour améliorer l’accessibilité des PMR dans les zones de travaux, notamment à la gare. Des formations ont été organisées pour les agents. Et le salon Handicap et Culture s’est tenu le mois dernier, en même temps que celui de la Santé et du Social.

Justement, en santé aussi il y a eu des progrès?

Nous avons signé en décembre la charte Génération sans tabac, qui vise à rendre non-fumeurs un maximum de lieux fréquentés par les jeunes et les enfants. C’est ainsi que notre gare de Charleroi-Sud a anticipé l’interdiction de fumer sur ses quais, mesure qui deviendra effective dans l’ensemble des gares belges dès le 1er janvier prochain.

Comment allez-vous aborder votre 2e année de mandat?

Avec un tour complet des structures! C’est comme ça que j’avais entamé ma fonction au collège. Rester connecté au terrain et aux besoins de tous nos partenaires est primordial en politique!