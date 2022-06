Les enfants se disputent, son ex la frappe

Une seconde scène de violence est interrompue par la police, prévenue entre-temps par Nathalie et qui intervient à temps pour mettre fin aux agissements de Christopher. " Elle venait d’être frappée, le prévenu a même tenté de l’étrangler et repris le couteau au sol en la menaçant de la tuer quand elle a ouvert la porte d’entrée. Les policiers ont mis en joue le prévenu ", souligne le substitut Marliere.

Selon lui, même si Nathalie n’a heureusement pas été blessée, Christopher était clairement animé d’une intention de tuer. Déjà condamné pour vol avec violence et des menaces, il risque une nouvelle condamnation. Deux ans de prison sont requis.

MeLaurent, à la défense, plaide un sursis probatoire avec des conditions liées à la consommation d’alcool et de produits stupéfiants. De ce côté de la barre, l’intention d’homicide est contestée. " C’était une période difficile pour lui, il a perdu sa maman il y a 16 ans maintenant, la date particulière lui a rappelé des souvenirs. Il n’était plus le même homme et était complètement hors de lui ." Jugement le 21 septembre.