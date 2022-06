Charleroi: acquitté du viol de sa soeur, faute de preuve

Sylvain (prénom d’emprunt) était suspecté d’avoir violé sa petite sœur dans la nuit du 29 octobre 2019. Mais comme souvent dans les affaires de mœurs, faute de témoins, le tribunal correctionnel de Charleroi avait peu d’éléments pour départager la version du prévenu et de la partie civile. D’un côté la sœur narrait une agression sexuelle qui se serait déroulée alors qu’elle se trouvait en état d’ivresse. C’est grâce à des flashs, survenus pendant la nuit, que la jeune femme aurait pris conscience de la gravité des faits. " Elle a vomi durant son sommeil et a retrouvé ses esprits vers 3h du matin. Et là, elle a eu des flashs où elle revoyait son frère sur elle, en train de la violer ", précisait MeRooselaer, avocate de partie civile.