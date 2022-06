– Les trains IC Namur – Charleroi-Sud – Maubeuge ne circulent pas. Entre Namur et Charleroi-Sud, il est conseillé d’emprunter d’autres trains. Vers et depuis Maubeuge, il est conseillé de voyager via Lille Flandres.

Le calendrier des travaux:

Du 25/6 au 6/7: travaux de démolition et de pose du pont

Du 6/7 au 8/10: travaux de finition et de remise en état des terrains

De janvier à mars 2023: travaux de reboisement.

Les travaux auront les conséquences suivantes:

– Interruption totale du trafic ferroviaire du 25/6 au 6/7.

– Charroi de chantier important.

– Bruits et vibrations possibles à cause de l’usage d’engins de chantier lourds de jour comme de nuit.

– Éclairage artificiel lors des travaux de nuit

– Présence et circulation de véhicules et de personnes à proximité du chantier.