Cet été, le chantier va entrer dans une nouvelle phase décisive: un numéro spécial de la Gazette de chantier destinée aux riverains est en cours de distribution. Deux axes majeurs seront rouverts vers la mi-juillet: l’axe allant de la rue de la Régence (au départ de la rue du Charnoy) jusqu’au square Hiernaux (Marsupilami); l’ouverture du boulevard Bertrand jusqu’au croisement avec l’avenue de l’Europe pour la fin août.

Congés de la construction obligent, l’activité sera interrompue du 11 au 31 juillet. Dès le 1er août, les places Charles II et du Manège seront fermées à la circulation automobile. La première est déjà entrée en rénovation partielle à partir de sa fontaine, mais le trafic peut encore y passer. Ce ne sera plus le cas dans un peu plus d’un mois.

Quant à la place du Manège, le parking n’y sera plus possible à la même date. En revanche, l’axe de circulation à double sens rue du Beffroi/Manège/Chavanne sera maintenu. Dans le quartier, la rue du Dauphin restera inaccessible, son pavage est en cours.

Du changement est en vue aussi dans les rues Neuve et de la Régence: tandis que la seconde sera rouverte au trafic avec beaucoup de retard entre la rue du Charnoy et le boulevard Janson, il faudra oublier la rue Neuve pendant la durée de son remodeling, pour plusieurs mois. Avec le tronçon "Roullier/Solvay" qui avance bien, les deux dernières rues à entamer leur transformation – celles du Beffroi et Turenne – le feront début de l’année 2023.

Le calendrier pourrait-il être impacté par les pénuries de matériaux? L’obligation est en tout cas de clôturer les chantiers dans les délais prescrits par l’Europe, s’agissant d’un financement européen du Feder et de la Wallonie. Mais on imagine qu’en cas de retards non imputables à la Ville, cette dernière pourrait bénéficier d’un allongement des échéances pour la réception des travaux.

Pendant cette longue phase d’exécutions, Charleroi invite les usagers à privilégier l’utilisation des transports en commun et le recours à la mobilité douce. Les capacités de parking disponibles et leur évolution en temps réel sont toutefois renseignées sur le site de la RCA qui gère le stationnement payant en voirie.