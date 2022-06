Charleroi : Mothercover a enflammé la scène du Young Fest

C’est une première édition plutôt réussie pour le Centre Ener’J qui a coordonné le Young Fest vendredi dernier sur la place de la Digue. Une trentaine d’associations étaient présentes en journée et proposaient diverses activités en lien avec la jeunesse. Une scène ouverte, un atelier mix ou encore des ateliers fresque et skate étaient organisés. En fin de journée, la série de concerts a été inaugurée par la Casa del Djembé suivie des Vagabonds sauvages et de Kermesz à l’Est. Mothercover a enflammé la scène du soir avant de laisser place aux différents DJ: Jeune zinzin, BSK et DJ Sonar. Les jeunes étaient bien entendu impliqués dans l’organisation de ce festival.