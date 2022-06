Charleroi: avait-elle l'autorisation d'utiliser la carte?

Les faits d’abus de confiance évoqués au tribunal correctionnel remontent à 2013 et 2014. À l’époque, Josiane était censée aider Pierre (un ami d’enfance) dans ses tâches du quotidien. L’homme, en difficulté, ne parvenait plus à vivre correctement. " Elle venait le matin pour faire le ménage, préparer à manger, faire les lessives, aller faire les courses, etc. ", précise MeParidaens, l’avocate de la prévenue.