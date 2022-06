À Marcinelle, les Extra Weeks font leur retour cet été

Par le biais du Sapash, le Service d’action provinciale d’animations et de sensibilisation au handicap, la Province de Hainaut propose trois semaines de stages sur son site de Marcinelle, près de la Cité de l’enfance. Articulées autour du recyclage, du sport et des plaisirs de la nature, ces activités présenteront la particularité d’être accessibles à des jeunes valides et à des enfants du même âge en situation de handicap. Objectif: favoriser le vivre ensemble. Au programme: des activités séparées et mixtes, auxquelles l’ensemble des jeunes inscrits pourront participer. Au fil de leurs rencontres encadrées par des éducateurs spécialisés, les stagiaires apprendront à se découvrir mutuellement autour du respect et de l’empathie.

Le député provincial en charge de l’Action sociale et de l’Enseignement, Éric Massin, s’est beaucoup impliqué pour le retour de ces extra weeks, porteuses des valeurs sociales qu’il a toujours défendues. Il se réjouit de cette opportunité: "Il était temps que les enfants puissent se retrouver, s’amuser, se détendre, profiter. Et partager des moments de complicité en dépit de leurs différences. Ce projet consolide le socle de la construction d’une société plus égalitaire dans laquelle chacun peut profiter des mêmes loisirs."

Un droit de participation de 50 € par semaine est demandé. Les stages s’étaleront de juillet à août avec, du 4 au 8 juillet, recycler, créer et s’amuser; du 11 au 15 juillet, une session nature; et du 22 au 26 août, un stage à caractère sportif.

Infos: actionsociale.hainaut.be/sapash/stages/