2021, année record pour le médiateur de Charleroi

La pandémie et les confinements successifs ont en effet engendré des dysfonctionnements au sein de l’administration. Et comme il aime à le rappeler, le médiateur n’est pas un gendarme de la Ville ni du CPAS, mais un agent dont la mission consiste à améliorer le fonctionnement opérationnel et le service au citoyen: c’est en ce sens qu’il émet des recommandations. Parmi celles qu’il adresse pour l’année écoulée, nous en retenons trois.

La première à l’intention du département de l’État Civil et de la Citoyenneté, pour qu’il accélère le processus de suppression des doublons de noms de rues d’une part, et d’autre part pour qu’il continue à améliorer l’accueil téléphonique de la population et à développer des procédures en ligne pour l’octroi de documents ou l’exécution de formalités.

La deuxième recommandation porte sur l’entretien du patrimoine immobilier et foncier de la Ville. Cette dernière a parfois tendance à négliger ses devoirs de propriétaire, notamment en matière de nettoyage et de propreté des sites. Elle doit s’imposer de faire mieux.

Enfin, les reproches les plus durs vont à l’administration du CPAS dont la collaboration fait déficit sinon défaut. L’existence du service est invisibilisée, il faut mieux informer les usagers des moyens de recours à leur portée. Si toutefois le CPAS est disposé à inverser la tendance, il faut alors prévoir de renforcer l’effectif: un seul et unique agent ne suffira pas à absorber l’afflux prévisible de dossiers.