Six logements de transit supplémentaires à Charleroi

C’est la raison d’être des logements de transit. Depuis hier, on en compte 22 à Charleroi. Car ce lundi, six d’entre eux, flambant neufs ont été inaugurés en présence des présidents de la société de logements de service public La Sambrienne, Maxime Felon, et du président du CPAS de Charleroi, Philippe Van Cauwenberghe, dont les institutions qu’ils dirigent œuvrent main dans la main: l’un pour la construction et la gestion des logements, l’autre pour l’accompagnement social des futurs occupants.

Les nouveaux logements sont implantés sur le site Paulus, en bordure de la rue Jonet. Relativement petites, les maisons offrent chacune ce qu’il faut pour un séjour temporaire sans souci, pour une famille: deux chambres, une salle de bains, une petite cuisine et même un car port. Mais surtout, les logements ont été conçus de façon durable, avec éco-efficience. Ainsi, elles sont équipées de triple vitrage qui isole aux plans thermique et acoustique, d’un système de ventilation simple flux C +, d’un chauffage au gaz avec production deau chaude sanitaire, pour une performance énergétique globale K35. Et le look des maisons séduit, au point que des candidats acheteurs se sont présentés…

Suffisant, mais...

Mais elles ne sont pas à vendre, et ne pourront être occupées que deux fois six mois au maximum par la même famille. C’est la règle wallonne en la matière. Elles sont avant tout un outil, indispensable, dans le parcours d’insertion dans le domaine du logement. Grâce au travail du "pôle logement et hébergement" du CPAS, ces logements de transit sont un levier de plus vers un logement plus durable, indique Philippe Van Cauwenberghe. Un accompagnement qui va bien au-delà du problème de logement, la plupart du temps, mais revêt un caractère pluridimensionnel.

À l’issue de cet hébergement temporaire, il s’agit d’avoir trouvé une "solution de sortie " pour les bénéficiaires. "On en a chaque fois , indique Emmanuel Duval, travailleur social référent pour les logements de transit et accompagnateur au CPAS carolo. Soit dans le logement public, les AIS, parfois aussi dans le privé."

Le nombre de logements de transit suffit à rencontre la demande. "Sauf pour les familles nombreuses. Cela s’explique surtout par les familles recomposées qui comptent vite 4, 5 enfants. Quand on ne peut les héberger, on se tourne généralement vers les maisons d’accueil." À noter que le loyer demandé s’élève à 20% des revenus et que le logement de transit est dévolu par un comité d’attribution, comme pour le logement social. Cela prend en général un mois. Car ici, il n’y a pas de liste d’attente: un logement est attribué quand il est disponible;

D’ici 2030, 7 logements de transit, à Jumet, et au moins un, au futur quartier 5e Élément à la Broucheterre, porteront le nombre à au moins 29, plus quelques logements d’autres opérateurs. "Selon les normes wallonnes, on devrait être à 41 , précise Fade Azzouzi, directeur gérant de La sambrienne. Mais on n’était qu’à 2 en 2006… On a déjà bien rattrapé le temps perdu."