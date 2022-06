Le jour des faits, en milieu d’après-midi, il s’est présenté sur le site hospitalier avec la ferme intention de se faire hospitaliser pour un sevrage à l’alcool, à la cocaïne et au cannabis. Au préalable, il avait glissé un couteau de cuisine dans sa poche. Ses intentions étaient claires: commettre une prise d’otage si son hospitalisation n’était pas acceptée, ou commettre l’irréparable en usant de son couteau, selon le parquet.

En se lavant les mains, Jean s’est mis à courser le médecin. " Il s’est montré directement agressif et il a menacé de mort le médecin s’il n’acceptait pas son hospitalisation. Il a pris le couteau, a couru après le médecin avec son couteau à la main droite. Fort heureusement, le médecin a eu beaucoup de chance et n’a été que superficiellement touché à l’épaule gauche et à l’index gauche ", précisait le parquet.

Même maîtrisé au sol, Jean a menacé de mort le médecin et l’infirmière. En état de récidive, après une condamnation à 4 ans de prison pour extorsion avec arme, rébellion, outrages et menaces, Jean risquait évidemment gros. Au lieu des six ans de prison requis, il est d’ailleurs condamné à 10 ans.