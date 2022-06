Charleroi: abandonné en ville dans une mare de sang

La nuit du 12 au 13 novembre 2021, non loin de la rue Dagnelies à la ville basse de Charleroi, Amir est passé par le chas de l’aiguille. Cette nuit-là, après avoir écumé quelques débits de boisson du quartier et consommé de la cocaïne, Amir a subi une terrible agression à l’arme blanche sur la voie publique. Islam et Mohamed lui ont asséné plusieurs coups de couteau au thorax, au bras gauche et au dos. L’homme a été victime de deux arrêts cardiaques, a connu de nombreuses complications et a été dans le coma durant six semaines, a expliqué le substitut Vervaeren au tribunal correctionnel.