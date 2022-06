Ce soir-là, peu avant 18h, la police de Charleroi est intervenue place du Nord-Michel Levie. Une scène de tirs vient de se produire sur place, lors d’un attroupement de plusieurs personnes. Ali est découvert blessé au sol, avec une balle dans chaque jambe. L’homme blessé est emmené à l’hôpital, avec une fracture des deux fémurs.

Deux douilles sont découvertes sur place, avec un marquage bien particulier sur les munitions. Un témoin évoque la présence suspecte d’une Ford Fiesta sur les lieux. Le début de la plaque d’immatriculation est renseigné et permet de remonter jusqu’à la propriétaire.

Trahi par un coup de téléphone passé en prison

La voiture appartient à la maman de Sofiane. Ce dernier, également suspecté d’avoir participé à la fusillade place du Nord-Michel Levie, contestait sa présence sur place. De son côté, Magomed, lui, confirmait bien s’être arrêté à quelques mètres de l’attroupement alors qu’il rentrait du travail, sans pour autant être le tireur. Mais l’arme du crime fut finalement découverte au domicile du suspect tireur, sans compter la reconnaissance de Magomed sur un panel photo par un second témoin.

Pour le parquet, la présence de la fameuse Ford Fiesta, mais aussi un appel téléphonique passé de la prison par Sofiane où ce dernier évoque deux coups de feu et un vol de vélo (mobile de la scène évoqué par la victime) confirmaient bien sa participation à la scène de tirs.

Des peines de cinq et trois ans de prison avaient été requises contre les deux prévenus. Le duo a finalement écopé de peines plus légères, mais ferme: quatre ans et 30 mois.