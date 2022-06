Pays de Charleroi: pour des agriculteurs "bas carbone" rémunérés

Surtout présente en France, elle a pour objectif d’accompagner les agriculteurs soucieux de pratiques plus régénératrices pour leur sol, mais aussi plus rentables. Un moyen, mis en œuvre en 2020, c’est de les rémunérer en "certificats carbone" qu’ils obtiennent en adoptant des actions visant à réduire les émissions de carbone et en le stockant. Par exemple, en réduisant le travail du sol, en recourant à des engrais organiques, en adoptant une démarche d’agroforesterie, ou encore en diversifiant la rotation.

Pour établir ces certificats, qui répondent à la norme ISO, Soil Capital a développé une plateforme en ligne de bilan de gaz à effet de serre (GES) et d’aide à la transition écologique. Celle-ci "permet aux agriculteurs de certifier leur carbone tout en donnant aux entreprises du secteur agroalimentaire les garanties d’une méthodologie fiable basée sur le Cool Farm Tool", indique un communiqué. Pour le premier paiement des certificats, leur valeur a été fixée à 32 € l’hectare, plus que prévu.

Les acheteurs sont des entreprises du secteur alimentaire ou non, parmi lesquels on pointe Cargill, ABInbev, Royal Canin ou L’Oréal Paris. Dans tous les cas, les certificats ne sont pas des "droits de polluer" qui permettraient d’atteindre une neutralité carbone fictive.

Il faut y voir un engagement de la part d’entreprises travaillant en aval de la production, qui achètent le plus souvent des cultures de leur région, démontrant qu’elles agissent pour réduire leurs émissions de GES. "Ce sont des entreprises qui veulent intégrer une chaîne de valeur" , précise Denis Cariat, responsable de Food.C.

Vendredi passé, une dizaine d’agriculteurs ont assisté à la réunion. Un représentant du CETA de Thuin, qui fédère 25% des professionnels de Charleroi Métropole, était aussi présent, de même qu’un des deux agriculteurs de la région rentrés dans le système. "Les participants se sont montrés curieux, très intéressés , rapporte Denis Cariat. Ils ont demandé des explications sur l’impact réel, ce qu’il y a à mettre en place. C’était très positif." Le coût aussi, près de 1000 € par an, souvent largement compensés par les ventes de certificats. Food.C continuera à sensibiliser, misant aussi sur le bouche-à-oreille. "Il s’agira aussi de proposer un système aux exploitants de petites surfaces."

Pour le cluster carolo, l’initiative s’inscrit parfaitement dans la philosophie de son projet qui vise la création d’une filière agroalimentaire exemplaire recourant à des produits locaux et les plus sains possibles. "Pour cela, on remonte la chaîne. "Et Soil Capital peut être très utile.