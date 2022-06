Les Zèbres assurent au Luxembourg pour leur premier amical (0-3)

C'était le premier coup d'envoi réel de la saison et les Carolos sont venus chercher au Luxembourg ce qu'ils souhaitent trouver à savoir du rythme, des combinaisons et une victoire face à un adversaire intrinséquement bien plus faible. C'est pour atteindre ces objectifs qu'Edward Still a aligné son équipe la plus compétitive à sa disposition pendant une heure avec les absences de Zorgane, Koffi, Van Cleemput, Badji et Bayo, ce dernier en instance de départ vers Watford.