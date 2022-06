Le Slow Show samedi, au vélodrome de Gilly

Samedi sera le jour J pour le spectacle Slow show . Comme le nom l’indique, il s’agit une performance lente mais aussi collective, citoyenne, accessible au plus grand nombre. À l’origine de la démarche, le chorégraphe Dimitri Chamblas. Au terme de quatre ateliers, la cinquantaine de participants a été invitée à vivre une expérience unique et à produire en public ce 25 juin, à 16h30 et 18h, au vélodrome de Gilly. Slow Show répond à la question: comment un projet de danse peut-il réunir et fédérer une communauté éphémère? Le but n’était pas tant de transmettre des mouvements de danse, mais d’explorer les personnalités des participants, de partir à la recherche de singularités. De travailler au départ des différences physiques, culturelles des membres du groupe, de se nourrir des rêves, des fantasmes, des aspirations, parfois aussi des cauchemars, des angoisses de chacun. Au fil des heures passées ensemble, des liens sont créés et restent ancrés dans le temps. Au cœur également du projet, la volonté d’aller vers les publics. L’artiste choisit sciemment de quitter les grands plateaux pour investir des lieux non dédiés à la danse et y rencontrer les gens. Entrer dans leur espace avec respect et humilité et les inviter à être acteur du projet. C’est sur cette base que le chorégraphe a décidé de se s’installer au vélodrome.