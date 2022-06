Charleroi: l'enseignement en alternance débouche sur l'emploi

C’était l’occasion de rappeler que l’enseignement "professionnel" ne profitait toujours pas de sa réelle valeur, dû à des idées reçues d’un autre temps. Dans le cadre d’une formation suivie dans un IFAPME, des heures sont destinées à un apprentissage en classe tandis que le reste du temps est consacré à un apprentissage chez un patron. Le formateur en boucherie et charcuterie Guy Dalne résume: "Il n’y a pas de slogan pour attirer le public vers cette filière. On travaille dans le froid, on travaille parfois très tôt mais c’est un boulot de passion. On a un savoir- faire particulier qui offre des débouchés multiples" . L’enseignement en alternance est directement lié à la réalité du terrain et il peut agir sur les métiers en pénurie.