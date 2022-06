ÀCharleroi, des soirées speed-dating pour recruter des talents

"Nous sommes partis de nos acquis, c’est-à-dire notre infrastructure, notre écosystème local, notre expertise et nos contacts avec les opérateurs de formation de Charleroi. L’idée, c’était de permettre aux apprenants en formation de pouvoir postuler en direct pour des stages et des emplois vacants" , rapporte Bernard Hansen, community builder de Digital Station.

L’événement vient d’être réédité, cette fois en deux soirées. Lors du dernier round de ce jeudi, 23 recruteurs étaient inscrits. Et 38 chercheurs de stages ou d’emploi se sont présentés, donnant lieu à près de 180 sessions de speed dating d’une durée de 15 à 20 minutes. "En plus de BeCode qui est notre partenaire de la première heure, nous accueillions le centre de compétences TechnofuturTIC et le dispositif Charlewood."

À l’heure du débriefing, tous les partenaires ont le sourire. Les start-ups, scale-ups et entreprises digitales ont exprimé leur satisfaction. C’est aussi le cas des apprenants qui se sont déplacés. Ces derniers ont pu se challenger dans une petite dizaine de profils de fonction, du développeur Web jusqu’au data scientist, en passant par le project ou le community manager, les créateurs de contenus et autres gestionnaires d’événements. Lors de la première édition, 40% des 19 participants avaient décroché un stage. "Et trois d’entre eux ont aujourd’hui signé un CDI."

Rendez-vous à l’automne

Les sessions de matching s’opèrent en soirée. Après une séance brise-glace où les recruteurs pitchent sur leurs projets et besoins en compétences, les rencontres s’enchaînent dans les locaux du coworking. Trois heures plus tard, on se retrouve dans la grande salle pour grignoter et boire un verre ensemble. Et ça marche.

Vous avez dit recrutement en circuits courts? C’est exactement ça, conviennent Bernard Hansen de Digital Station, Pierre Lelong de TechnofuturTIC, David Thewissen de BeCode et François Penant de Charleroi Entreprendre. Du win-win, car le coup de pouce à l’emploi bénéficie aussi à la croissance des activités économiques et à l’amélioration de l’image de la région. On pense déjà à la troisième édition cet automne (sans doute novembre) où une antenne carolo de la Cravate Solidaire (un réseau français d’action pour l’égalité des chances) mettra son expertise au service des apprenants afin de les préparer aux entretiens d’embauche. Du win-win on vous dit!