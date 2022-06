Charleroi: l'intercommunale Tibi remporte un green award d'or à Deauville

Et de deux. Cinq ans après son award d’or pour son film général d’entreprise, l’intercommunale Tibi vient de se distinguer à nouveau aux Green awards de Deauville, un événement qui met la communication audiovisuelle responsable à l’honneur. Catalogués suivant 15 thématiques dans trois catégories (spot de 30 secondes, info de moins de 26 minutes et docu de plus de 26 minutes) quelque 500 films venus du monde entier étaient en compétition dans cette onzième édition. Celui présenté par Tibi, Valtris trie votre sac bleu , était inscrit dans la compétition info, sous le thème Production durable, économie circulaire, déchets, pollution . Il a emporté les préférences du jury: award d’or à nouveau!