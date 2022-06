Charleroi: l’âme des supporters des Zèbres dans une expo photo

Les photos, les visiteurs pourront les consulter dans un album, qui peut également s’acheter, à compléter avec des vignettes, dans le style d’une grande marque italienne d’autocollants. Cet album pend, au milieu de la salle, à une barrière métallique, qui évoque les barrières des tribunes du stade. Dans un coin, un canapé permet de visionner un court film, sur smartphone, pris par un supporter zébré, d’un but de son équipe. Dans un autre coin, un kicker d’époque permet de jouer. "Je n’aime pas que les visiteurs restent passifs dans mes expos" , avoue l’artiste.

À ses côtés, Bernard Hans, ancien collaborateur du site web du RCSC, qui a participé à la conception de cette expo, confie: "Le travail de Vincen ajoute quelque chose qui permet de toucher à l’âme du club, ça rend encore un peu plus le club aux Carolos." Ce sera d’autant plus le cas, ce soir, lors de la grande fête de vernissage qui réunira, rue de Marcinelle, dès 18 heures, des DJ sets, un concert du groupe éphémère The Bertoncello’s, qui reprendra des chants de supporters à la sauce punk-noise, et la présence des pom-pom girls et de Super Zèbre.

Il se sent de plus en plus carolo

Vincen Beekman est bruxellois. « Mais ça fait huit ans que je suis régulièrement à Charleroi, puisque mon galeriste, c’est Jacques Cérami, à Couillet. » Un ancrage qui a mené le photographe à sonder de plus en plus loin la région et ses humains. « J’ai vécu un grand projet avec l’exposition Teen Spirit, qui vient de s’achever au BPS22. Je suis en train de conclure une nouvelle mission auprès des jeunes de La Devinière, à Farciennes. » Taquin, il conclut: « Je vois que la ville de Charleroi vit de gros et longs chantiers; en fait, on peut se dire que le Sporting est à l’image de sa ville, comme une espèce de chantier qui doit encore atteindre sa finalité. »