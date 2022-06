Un accident dégénère à Charleroi: une jeune femme jetée au sol et blessée à la main

Le 4 juillet 2020, le Carolo a fracturé la main de Lindsay, une jeune femme qui pensait simplement pouvoir profiter d’une sortie entre amies. C’est vers 3h30 du matin qu’un simple accident de roulage a dégénéré dans une violence extrême. "Les amies étaient en difficulté avec un groupe de jeunes gens, dont la cousine de la victime. Cette dernière est donc sortie de la voiture pour apaiser les choses, mais le prévenu l’a bousculée et jetée au sol" , explique MeSchonnartz, partie civile.

Résultat: une fracture de la main qui a nécessité une opération et une incapacité de travail de plus de quatre mois.

En octobre 2020 et avril 2021, Adrien a également menacé sa mère et une voisine de sa compagne. « Il a détruit la boîte aux lettres de la voisine et a menacé de la tuer si elle appelait la police » , précise le substitut Brichet, qui requiert une peine de 18 mois de prison.