Menaces et violence à Charleroi: "Je te mets une balle entre les yeux"

En état de récidive, Johnny a été condamné à 3 ans de prison avec un sursis probatoire partiel pour six préventions de violence: coups et blessures, vol et des menaces verbales, sans oublier le port d’un marteau et un harcèlement. Le 2 février 2021, Johnny a frappé sa compagne de l’époque. Pourtant, en aveu des faits jusqu’à présent, le prévenu a changé de position à l’audience et jurait " n’avoir jamais levé la main sur sa compagne ".