Charleroi: un plan de transport syndical de masse pour la manif du 20 juin

"Sur base de notre expérience des actions collectives, nous savons que 5000 personnes au départ de Charleroi, cela en fait 100000 à l’arrivée, pour autant que chaque syndicat mobilise des militants en conséquence" , expliquent les secrétaires fédéraux de la CSC et de la FGTB Fabrice Eeklaer et Vincent Pestieau.

Ce dimanche, une distribution de tracts a été organisée par leurs équipes sur le marché de la Ville Haute. "L’occasion d’aller à la rencontre des travailleurs dont le pouvoir d’achat est plombé. Certains commencent à avoir des difficultés pour se rendre en voiture à leur job, ou ont vu leur pouvoir d’achat fondre comme neige au soleil en raison de l’inflation, et en particulier l’explosion de leurs factures d’énergie. Notre projet d’action est donc plutôt bien accueilli." Une pétition a été lancée en vue de pouvoir interpeller directement la Chambre des représentants. Elle a recueilli 90000 signatures, bien plus qu’il n’en fallait pour faire inscrire un point à l’ordre du jour des débats du Parlement.

"Nous constatons aussi avec bonheur qu’une discussion a lieu au sein du gouvernement Vivaldi. Que l’accord de majorité où ne figure pas la réforme de la loi de 96 pourrait donc être remis en question" , observe Fabrice Eeklaer.

Si le PS et Écolo sont ouverts au dialogue du côté francophone, un élargissement au PTB et aux partis progressistes de Flandre ne suffirait pas à atteindre une majorité simple. L’idée est donc d’aller chercher une dizaine de voix au centre voire dans la droite. "Et pour cela , indique Vincent Pestieau, il faut établir un rapport de force. C’est l’objet de la manif de lundi prochain."

La FGTB et la CSC ont précommandé 5000 billets de train pour emmener à leurs frais tous les manifestants dans la capitale. Les départs s’étaleront de 8h30 à 10h sur six trains, embarquement côté Villette à Charleroi-Sud. Comme il risque d’y avoir beaucoup de monde, il est conseillé de venir au plus tôt.