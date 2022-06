Charleroi: un accident dégénère en outrage à agents

Le 9 novembre 2020, Mohamed a été impliqué dans un très léger accident de voiture avec un autre conducteur. Pas de dégâts à la carrosserie, juste une histoire de rétroviseurs. Pourtant, la police est rapidement requise sur les lieux. Et la cause de l’appel diffère, selon le parquet ou selon Badr. Me Ureel, à la défense, explique que l’autre conducteur a refusé le constat à l’amiable proposé par le fils de Badr.