Charleroi: au tribunal pour des "dépannes gratuites" de cocaïne

C’est dans un vaste dossier que Cory a été condamné par défaut à un an de prison. Il confirme qu’entre janvier et octobre 2019, il a bien détenu de la cocaïne puisqu’il en était consommateur. Il nie la vente, mais il a appris à ses dépens que même le simple "dépannage gratuit" de cocaïne envers des amis suffit à considérer qu’il a bel et bien vendu.