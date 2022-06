Avec Aerospacelab, le domaine spatial ouvre des opportunités à Charleroi

Il l’observe d’emblée: chaque euro investi dans le secteur donne lieu à un retour industriel oscillant entre 0,9 et 1,1€. La Wallonie prend une large part de cette rétrocession, davantage que d’autres régions. Et Charleroi constitue l’un des grands pôles d’activité au sud du pays avec des entreprises de renommée mondiale. "Dans le secteur spatial, les paradigmes ont changé, surtout sous l’influence d’Elon Musk qui a réduit de moitié le coût d’envoi des charges , poursuit Thomas Dermine. C’est ainsi que ce que l’on appelle le “new space” – pour l’envoi de satellites low cost comme Aerospacelab compte en produire à grande échelle depuis sa future usine de Charleroi – va progressivement prendre l’ascendant sur le “old space”, la production traditionnelle. Le potentiel est immense."

Dans les années à venir, des start-up sont déjà promises à bousculer les codes. C’est à cette aventure que Charleroi entend participer. À ce propos, l’arrivée d’Aerospacelab coïncide avec l’émergence de structures de formation, d’incubation et de travail modernes, comme le quartier des Rives et celui du Futur (Défense nationale) en 2026. La start-up carolo veut être prête à produire en 2025. Sambrinvest financera son infrastructure immobilière sur le site emblématique des anciens ACEC, à Marcinelle. Tout un symbole.

Lors de sa participation au sommet de l’espace à Toulouse, en février dernier, Thomas Dermine avait invité le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, à venir à Charleroi. C’est chose faite – une première. Selon la PDG belge du groupe Ina Maller, "Thales Alenia Space est dans une dynamique continue de digitalisation de ses produits. L’entreprise s’est lancée dans le développement de nanosatellites et de minisatellites, en partenariat avec des PME et de nouveaux acteurs." Une transition s’est amorcée. "Nous sommes au contact de plus de 700 PME et start-up, nous avons des projets communs avec plus de 150 d’entre elles."

Aerospacelab pourrait révolutionner le marché des satellites

Cinq ministres fédéraux et régionaux, un commissaire européen : l’A6K a accueilli le gratin politique et économique ce mardi soir pour la présentation de la megafactory d’Aerospacelab, une startup brabançonne qui va délocaliser sa production de satellites (actuellement très limitée) vers Charleroi où Sambrinvest porte pour elle un ambitieux projet immobilier de 16.000 mètres carrés, sur un terrain occupé autrefois par les ACEC. Objectif : concevoir, assembler et fournir deux satellites miniaturisés par jour sur un marché où les concurrents mettent cinq ans à en fabriquer un. Des modèles de dix à cent fois moins chers que ceux issus des lignes traditionnelles, avec des performances acceptables.

Ce qui rend la chose possible, c’est l’utilisation de composants automobiles plutôt que spatiaux. Et la mise en œuvre de technologies et procédés secrets pour livrer des équipements fonctionnels dans l’espace.

La PME créée en 2016 par Benoit Deper n’a pas choisi Charleroi par hasard. L’entrepreneur y a vu le jour en 1986, il a grandi à Jumet, fait ses humanités à Gosselies. Et il y a surtout trouvé du répondant et des moyens pour financer la croissance de sa startup, avec l’aide de la SRIW et de Sambrinvest qui mettra à sa disposition en leasing le complexe industriel en construction, d’une valeur de 8 millions €. Le planning est serré.

Comme il l’a expliqué, Benoît Deper souhaite pouvoir commencer l’exploitation en 2025. Le bâtiment devra donc lui être fourni dans le courant du second semestre 2024, pour une adaptation aux besoins de production, un chantier d’une durée de 6 mois à un an.

À la clé : la création de 400 à 500 emplois. Des ingénieurs mais également des data scientist comme on appelle les experts digitaux, et enfin des techniciens et ouvriers pour assembler, monter et tester les satellites. L’offre de la PME sera complémentaire à celle de Thales Alenia Space, même si les deux fabricants actifs sur des segments de marché distincts pourront se retrouver en concurrence à l’occasion.

À côté des commandes de l’ESA (l’Agence spatiale européenne), Aerospacelab mettra son expertise au service de clients privés. C’est un nouveau jalon posé pour la reconversion industrielle de Charleroi. Mieux : un fleuron qui devrait contribuer au rayonnement international de la région. D.A.