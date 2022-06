Charleroi: des coups sur deux femmes et un adolescent

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné vendredi J.V. à 3 ans de prison avec un sursis probatoire de 5 ans. Le prévenu, âgé de 38 ans, était en aveu de deux scènes de coups et blessures sur la sœur de sa compagne de l’époque et sur une amie de cette dernière, mais également pour une violation de domicile et une scène de coups et blessures sur un mineur de 17 ans. Le ministère public avait requis une peine de 4 ans de prison avec un sursis probatoire contre le trentenaire.