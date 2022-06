La brocante de Charleroi revient à double quai

C’est le trait d’union entre la fin du printemps et le début de l’été; c’est, symboliquement, la charnière entre la pandémie de coronavirus et un véritable retour à la normale. Le Big Five du solstice d’été, à Charleroi, c’est surtout cette union de la Fête de la Musique et de la Brocante des Quais.