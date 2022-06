Exothera à Jumet reçoit 2,6 millions € wallons

Univercells s’est fixé pour objectif de procurer des médicaments biologiques à coûts réduits afin d’en faire profiter le plus grand nombre dans le monde. Créée il y a deux ans, la filiale Exothera a pour tâche de développer et d’optimiser les procédés et la production de thérapies géniques et de vaccins à base de vecteurs viraux. Ces virus, qui proviennent de la nature, sont modifiés pour servir de "véhicules" pour introduire une information génétique dans les cellules du patient. Dans le cas des applications vaccinales, il produit la protéine qui se fera reconnaître par le système immunitaire et susciter la réaction attendue du vaccin.

Les thérapies à base de vecteurs viraux sont de plus en plus utilisées pour le traitement de maladies chroniques, de cancers, de maladies auto-immunes. Le marché est en pleine croissance. Mais l’industrie a du mal à fournir des thérapies abordables car les processus de développement et de fabrication sont complexes. Sans compter les difficultés pour les biotechs innovantes de développer et d’assembler tous les éléments nécessaires à la fabrication de ces thérapies.

C’est là qu’intervient Exothera avec sa plateforme exoReady. "Elle procure une solution la plus standardisée possible pour arriver à un coût de développement minimum" , explique Émilie Gateau, qui dirige le développement de la plateforme. Si, à l’heure actuelle, Exothera propose déjà l’équipement de base à ses clients pour produire ces vecteurs viraux, les moyens financiers supplémentaires disponibles aujourd’hui permettront de fournir d’ici deux ans la solution complète et abordable, de la sélection de la lignée cellulaire à l’administration du produit pharmaceutique. Les délais de production en seront réduits, et par conséquent le coût par dose.

Exothera vise une clientèle large, du partenaire académique à la plus grosse société, et ce aux quatre coins du monde. "On veut développer notre expertise pour attirer plus de clients, développer nos activités, embaucher plus de salariés" , ajoute Émilie Gateau. Depuis 2017, le groupe Univercells a décuplé son personnel, qui atteint actuellement les 500. Depuis 2020, Exothera est passée, à elle seule, de 35 à 150.