Charleroi: moins d’accidents et de pollution en zone 30

Et les résultats sont convaincants: entre 2018 et 2021, on est passé d’un peu plus de 300 accidents chaque année à moins de 150. Et les chiffres des cinq premiers mois de 2022 confirment cette tendance. Le nombre de sinistres avec des dégâts corporels a suivi la même courbe: on en était à 98 en 2019 et à 85 un an plus tôt pour 43 en 2020 et 42 en 2021. Entre le premier janvier et la mi-mai, on en a recensé 19. Les accidents ont lieu le plus fréquemment entre 16h et 18h ainsi que sur le temps de midi.

Ceux qui se déroulent la nuit, le week-end restent les plus à risques. Ce sont les concentrations de dioxyde et de monoxyde d’azote qui servent de base de référence à l’échevin pour analyser l’évolution de la qualité de l’air en ville. Comme pour les sinistres, on constate une diminution significative des valeurs, dans ce cas de l’ordre de 25%. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène: les confinements d’abord, qui ont réduit le trafic, mais aussi la baisse du taux de motorisations diesel au profit des véhicules à essence.

Xavier Desgain pointe aussi les conditions météo, avec des températures plus élevées que la moyenne et peu d’offensives hivernales. Quant à la mise en place d’une zone 30 intelligente, avec des limitations de vitesse remontées de 30 à 50 km/h en soirée, l’échevin y est défavorable. Cette proposition du PTB risque non seulement de brouiller le message adressé à l’automobiliste, mais cela compliquerait aussi l’installation de dispositifs de ralentissement en voirie comme la Ville se prépare à le faire. "Une fois les aménagements réalisés, une fois les habitudes prises, la zone 30 deviendra normale pour la majorité des usagers" , assure-t-il.