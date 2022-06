Charleroi : le bébé déshydraté était frappé par son beau-père

"Aux soins intensifs pédiatriques, on a constaté de multiples hématomes au dos, au visage, à l’arrière de la tête et aux pieds. Il y avait des traces de coups partout. Sans oublier les traces de brûlures, laissant penser à des brûlures de cigarettes, selon le médecin légiste. Il y a eu suspicion de maltraitances" , souligne MLagneau, tuteur ad hoc de l’enfant. Le petit garçon restera finalement hospitalisé 16 jours et en pouponnière durant deux longues années. Outre les coups, le personnel médical a également diagnostiqué une forte déshydratation. En un mois, le petit avait perdu un kilo.

Ce mardi, la jeune mère a comparu devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour s’expliquer sur les deux préventions que lui reproche le parquet: une privation de soins et d’aliments et une non-assistance à personne en danger.

D’emblée, la mère de deux enfants confirme n’avoir pas su nourrir correctement son petit. À la place du lait de croissance pour bébé, elle versait du lait demi-écrémé dans les biberons. "C’était moins cher. Il ne mangeait pas beaucoup de panade de fruit. J’aurais dû demander conseil auprès d’un médecin" , explique la prévenue, qui précise que l’enfant ne buvait pas beaucoup d’eau.

Compagnon et beau-père violentAux côtés de la maman aurait dû se trouver le beau-père du petit à l’époque des faits. Mais celui-ci a brillé par son absence au tribunal. L’homme est poursuivi pour la privation de soins et d’aliments, mais aussi pour de nombreux coups portés à l’enfant, ainsi qu’à la maman.

Celle-ci confirme avoir vécu dans la terreur: "Au début, il avait des paroles très dures envers mon fils. Ensuite, il y a eu des petits coups, mais je n’ai pas tout vu. J’avais tellement peur. J’aurais dû faire plus attention et avertir la police. Il s’est montré très violent, lançait le petit sur le lit après me l’avoir arraché des bras parce qu’il pleurait."

Depuis le 17 décembre, le petit garçon a pu retrouver sa mère à son domicile. Ainsi que sa petite sœur, née en décembre 2020 d’un autre père. "J’ai réappris les besoins de mon fils et je suis toujours en suivi psychologique" , indique la mère. Le petit quant à lui évolue bien.

La substitute Vandeloise insiste sur l’importance de ne pas oublier ce qu’il s’est passé. Une peine de 18 mois de prison, sans s’opposer à un sursis, est donc requise contre la maman. Une lourde peine de 5 ans est requise pour le beau-père.

La défense plaide un acquittement pour la privation d’aliments et de soins et une suspension du prononcé pour la seconde prévention.

Jugement début septembre.