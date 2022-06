Charleroi: une fête foraine sur le site de Caterpillar en 2023

En trois semaines, l’événement a accueilli quelque 135000 visiteurs, une affluence exceptionnelle. Différents facteurs expliquent ce succès, selon l’échevine. À commencer par une forte attente du public après deux années de crise sanitaire marquée par des confinements où la foire aux manèges n’avait pu se tenir. Et puis aussi, si pas surtout, une météo particulièrement favorable puisque le soleil a brillé quasiment du premier au dernier jour.

L’accessibilité des lieux, la présence d’un parking sécurisé et gratuit et le retour massif des attractions ont fait le reste. Au vu du succès rencontré, la volonté est effectivement de continuer à exploiter le site tant qu’il est disponible, d’autant que l’impact sur les finances communales est relativement neutre.

En effet, s’il est évident qu’aucune recette inhérente à l’occupation de l’espace public n’a été engrangée, la Ville n’a pas non plus dû exposer de dépenses de sécurité et de propreté. La foire reviendra donc au même endroit à Pâques en 2023, si rien ne s’y oppose, confirme Thomas Delforge, l’un des forains qui a porté le projet d’organisation.

Le nombre de manèges pourrait même augmenter au-delà de 60. « Nous avons reçu des candidatures en ce sens » , confie-t-il, avant de confirmer: « Nous allons voir ce qu’il est possible de faire, mais cela reste actuellement conditionné à l’accès au domaine. » En août prochain, la foire d’été, traditionnellement un peu plus petite que celle de Pâques, reprendra ses quartiers à Gilly, sur la place Destrée… pour autant que les travaux de rénovation ne la rendent pas impraticable. « L’été, le nombre d’attractions est limité à quinze ou vingt, on n’est pas dans la même dimension d’événement qu’à Pâques. Du reste, l’édition organisée à Gilly l’an dernier avait bien fonctionné. On devrait donc repartir sur les mêmes bases. » , conclut le forain.