Charleroi: place à la grande réorganisation des services

La nouvelle organisation de Charleroi est finalisée sur papier, elle doit maintenant se concrétiser sur le terrain. Le directeur général Lahssen Mazouz vient d’en présenter la trame au dernier conseil communal en date. Dans un souci d’économie d’échelle et d’efficacité opérationnelle, il a été décidé de constituer des pôles d’activité: des regroupements de service vont s’opérer dans chacun des districts, au nombre de cinq. Commençons par le centre: l’hôtel de ville y est appelé à accueillir l’ensemble des cabinets politiques des membres du collège, certains échevins étant aujourd’hui éloignés (Laurence Leclercq à Gilly, Mahmut Dogru à Marcinelle, Thomas Parmentier à Marchienne, Karim Chaïbaï et Babette Jandrain à l’Helios). Hormis le guichet citoyen (État civil et Population) qui sera maintenu en place, l’hôtel de ville n’accueillera plus d’agents. Les services seront centralisés sur deux pôles, la nouvelle cité administrative en cours d’aménagement dans le bâtiment Magister au Left Side Business Park, et l’ancien commissariat de police du boulevard Mayence actuellement occupé par l’Agence pour une vie de qualité. Dès que cette dernière aura rejoint son futur siège, les locaux actuels seront récupérés par la Ville.