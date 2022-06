Charleroi: les salles communales en piteux état

L’entre-soi n’est manifestement pas le mode de fonctionnement exclusif de la majorité PS-C +-Écolo de Charleroi. La preuve en a été donnée par le chef de groupe socialiste Jean-Philippe Preumont qui lors du dernier conseil communal, est allé au-delà de la question qui dérange. En osant poser celle qui… aurait pu fâcher. "De fait, alors que la vie associative et citoyenne reprend, de nombreuses salles et infrastructures de la Ville sont inaccessibles ou en piteux état" , selon le conseiller qui en a énuméré la liste: fermeture du centre culturel de Gosselies et des reposoirs de Marcinelle, rénovations en attente à Mont-sur-Marchienne et à Roux, menace d’effondrement au salon communal de Marchienne, absence de salle à Dampremy, chantiers en rade au centre Temps choisi de Gilly et à l’hôtel de ville de Charleroi, fonctionnalité limitée pour les infrastructures de Montignies-sur-Sambre et Couillet, problèmes de conformité incendie et manque de confort dans plusieurs autres salles.