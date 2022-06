Ville sans tabac: des actions à Charleroi

Lancé en septembre 2020, le plan anti-tabac carolorégien vient évidemment de trouver écho dans le calendrier puisque ce 31 mai était la Journée mondiale sans tabac. "Notre plan "Charleroi ville sans T (abac)" vise avant tout le vivre ensemble et une bonne gestion des différentes problématiques liées au tabac" , souligne l’échevine. Pour y parvenir, elle peut pointer les partenariats rapprochés avec de nombreuses structures, telles que le CLPS Charleroi-Thuin, l’OSH, le FARES et les centres d’aides aux fumeurs de l’ISPPC et du GHDC. En mesure visible et concrète, la Ville a acquis 16 cendriers-sondage mobiles, qui sont installés dans l’espace public lors de tous les grands rendez-vous d’animation urbaine.