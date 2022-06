Charleroi: une fête à 50000€: un prix exagéré?

Un prix exagéré? "Quelque 1200 agents y ont participé, ce qui représente près de 40 euros par travailleur , a répondu Paul Magnette. Si l’on tient compte du fait que plus rien n’avait été planifié pour remercier les équipes depuis trois ans, on est loin d’une dépense insensée" , analyse-t-il. Pour Nicolas Tzanetatos, il y avait mieux à faire avec une somme comparable. Surtout dans le contexte budgétaire difficile de Charleroi. Voilà qui ne manque pas de venir gâcher quelque peu l’après-fête. C’est sûr: cette addition sera difficile à digérer par certains estomacs, mais pour le bourgmestre, la mobilisation et la disponibilité des équipes pendant les crises qu’il a fallu et qu’il faut d’ailleurs continuer à affronter au jour le jour méritaient un événement à la mesure des attentes. C’est dit.