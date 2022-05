La gare de Charleroi Sud, première sans tabac

Dans la première ville de Wallonie, la gare anticipera la législation. Dès ce mardi 31 mai, dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac, les usagers seront invités à ne plus fumer, une fois passées les portes de la gare. Des cendriers enterrés ou en surface seront installés à l’entrée afin de déposer ses mégots, comme dans 120 autres gares fréquentées.

En 2023, les infractions pourront donner lieu à un PV assorti d’une amende de 50 euros. C’est en collaboration avec "Génération Sans Tabac", dont le Conseil communal carolo avait adopté la charte au début de cette année, mais aussi avec la Fondation contre le Cancer, que la première ville de Wallonie a choisi de montrer l’exemple. "Il est essentiel d’améliorer l’expérience client des usagers du train" , a indiqué le ministre Gilkinet.

Il y va d’un triple impératif: de santé, de confort et de propreté. Comme l’a expliqué le directeur exploitation de la société de chemin de fer, une signalétique équipera les 550 gares du pays dès la fin de cette année 2022. Et les cendriers présents sur les quais seront démontés et évacués progressivement à partir du premier janvier 2023.

L’échevine de la Santé Alicia Monard l’a rappelé aux côtés de son collègue Xavier Desgain en charge de la Mobilité: Charleroi a mis en œuvre un plan ville sans tabac en six axes. "Dans ce cadre, nous avons commencé à labelliser des bâtiments, tels que centres sportifs et écoles, pour ôter le tabac de la vue des jeunes. Le tabagisme reste en effet l’un des grands problèmes de santé publique." .