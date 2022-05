Charleroi: un homme accusé de viol sur une fillette de 6 ans

Le 26 février 2021, Didier a été sollicité pour aller chercher la jeune Jeanne (prénom d’emprunt) à la garderie. Ce voisin de la famille est considéré comme "le parrain de cœur" de la petite. La mineure reste environ deux heures au domicile de Didier et son attitude dès son retour à la maison intrigue. "Les parents se rendent compte qu’elle est renfermée. Le lendemain matin, elle parait triste, perturbée et ne veut plus retourner au domicile du prévenu. Elle est toute blanche, elle a peur et ne veut pas en parler" , précise MeLuambua, l’avocat de la partie civile. "Elle était taiseuse, absente au petit-déjeuner. La maman l’a donc questionnée et a alerté la police vers 10h quand elle a appris les faits" , renchérit la substitute Dutrifoy. La mineure, avec ses mots d’enfant, vient de décrire les faits. Selon elle, Didier lui a demandé d’aller dans son lit, de lui faire un câlin avant de baisser son pantalon, de la tripoter et de la violer.