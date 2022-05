Charleroi: le collège communal ne veut pas d'une "petite prison en ville"

Si un appel à candidatures a été lancé auprès des Communes pour l’accueil de ces "petites prisons", la Ville de Charleroi n’y a pas donné suite. Or, selon Tanguy Luambua, "ce projet qui a fait l’unanimité à la Chambre des représentants représente une opportunité pour Charleroi. Pas seulement parce que le fédéral dispose de fonds en vue de ce projet qui pourraient être utilisés utilement chez nous, pas seulement parce que cela pourrait générer de l’emploi d’encadrement et du travail utile pour les détenus qui, en prime, effectueraient leur peine dans de meilleures conditions… C’est d’abord et surtout car je suis intimement convaincu que cela peut conduire à plus de sécurité sur notre territoire."

En 2018, un projet de "maison passerelle" entre le pénitencier classique et le retour à la liberté avait été examiné par un collectif d’experts, dont l’ancien procureur du roi de Charleroi Thierry Marchandise, selon l’échevin Xavier Desgain. "Ce dispositif portait sur l’hébergement d’une quinzaine de personnes. Passer à une structure qui pourrait atteindre quatre fois cette capacité n’a pas été retenu comme une option intéressante" , poursuit-il.

Tanguy Luambua a souligné le sens des maisons de détention, et regretté que la Ville se mette hors jeu d’office. Pour lui, il faut reconsidérer cette décision. "Dans notre système actuel, le taux de récidive est de près de 60% et 1 détenu sur 4 récidive dans les deux ans; c’est colossal. Pour lutter contre la criminalité, on a tout intérêt à accueillir une maison de détention afin de réduire ce risque" , conclut le conseiller C +.