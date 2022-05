Charleroi: le bien-être animal en trois nouveaux dépliants

Autant de questions, et bien d’autres, auxquelles cette publication apporte des réponses. Le deuxième dépliant aborde la thématique des Nouveaux Animaux de Compagnie, les NAC, en majorité des animaux exotiques tels que les furets, hamsters, tortues, lézards, serpents, caméléons, iguanes, chinchillas et autres mygales: quelles formalités à accomplir pour détenir ces animaux à la maison, où les acheter légalement, quelles normes d’hébergement à respecter? Enfin, à l’amorce d’un été que l’on annonce chaud et sec, l’échevinat rappelle dans une dernière publication les propriétaires d’animaux aux consignes et aux bonnes pratiques en cas de coup de chaleur. Au verso de ce dépliant figure une liste de conseils pour les périodes de grands froids. Ces trois réalisations sont disponibles dans les maisons citoyennes, à l’échevinat ou auprès des partenaires du bien-être animal dans le réseau associatif.