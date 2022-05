Charleroi: la sécurité à l'hôtel de ville en question

Xavier Desgain a expliqué qu’un nouveau responsable du service interne de prévention était arrivé l’an dernier. "Si un plan de visite des bâtiments a été élaboré, il n’a pas été possible en un an de faire le tour complet des propriétés, au nombre de 400. L’hôtel de ville de Charleroi avait été expertisé en 2019 , a précisé l’échevin. Il ne le sera plus avant 2023. Par souci de précaution, nous avons toutefois demandé qu’un rapport de stabilité soit établi pour écarter les risques. Si des espaces intérieurs ont déjà fait l’objet de rénovation, nous avons préparé une fiche Feder pour remettre entièrement à neuf l’édifice, qui présente des signes de vétusté. Et pour en améliorer l’efficacité énergétique."

À ce stade, il n’est pas prévu de déplacer des agents ni de fermer des accès. Thomas Lemaire l’a rappelé avec insistance: il est de la responsabilité de l’employeur de veiller à la sécurité et au bien-être de ses équipes. Or selon lui, des incidents ont déjà touché plusieurs bâtiments communaux dont la maintenance avait été négligée.